Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать

От того, как вытирать лицо после умывания, зависит состояние кожи Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, от того, как вытирать лицо после умывания, зависит состояние кожи, появление высыпаний и раздражений.

Обладательницам нормальной кожи лучше всего использовать для вытирания лица после умывания мягкие полотенца из натуральной ткани, а для жирной и проблемной кожи необходимо использовать одноразовые многослойные бумажные салфетки.

Эксперты также советуют выбирать салфетки с мягкой текстурой, чтобы не травмировать кожу, пользоваться отдельным полотенцем для лица, меняя его после каждого вытирания.

Авторы публикации не советуют вытирать лицо ватными дисками, так как они раздражают кожу.

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