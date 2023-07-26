Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
Мода

Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать

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От того, как вытирать лицо после умывания, зависит состояние кожи
От того, как вытирать лицо после умывания, зависит состояние кожи
Фото: depositphotos.com

Авторы украинского Instagram-блога о красоте и макияже kaetana.ua в новой публикации рассказали, как правильно вытирать лицо после умывания.

По словам экспертов, от того, как вытирать лицо после умывания, зависит состояние кожи, появление высыпаний и раздражений. 

Обладательницам нормальной кожи лучше всего использовать для вытирания лица после умывания мягкие полотенца из натуральной ткани, а для жирной и проблемной кожи необходимо использовать одноразовые многослойные бумажные салфетки.

Эксперты также советуют выбирать салфетки с мягкой текстурой, чтобы не травмировать кожу, пользоваться отдельным полотенцем для лица, меняя его после каждого вытирания. 

Авторы публикации не советуют вытирать лицо ватными дисками, так как они раздражают кожу.

Контекст:

Часто пенки и гели для умывания также имеют в составе агрессивные поверхностно-активные вещества, которые способны вымывать до 30% защитного барьера кожи каждый день.

Если в состав этих уходовых средств входят sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, coco-sulfate или cetyl phosphate, такие средства лучше не покупать.

Качественный тоник не должен содержать такие спирты, как alcohol; sd алкоголь, alcohol denat, Isopropyl alcohol и methanol.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: макияж, лицо
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