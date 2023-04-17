Бульвар Шоубиз
 
17 апреля, 2023
 
Мода

Со стеблями, листьями и целыми букетами. Маникюр с 3D-цветами

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Мастер призналась, что такой маникюр сделать непросто
Мастер призналась, что такой маникюр сделать непросто
Фото: anouskaanastasia / Instagram

Британский мастер маникюра anouskaanastasia на своей странице в Instagram показала, как делает маникюр с объемными цветами.

В ролике мастер показала, как поэтапно создает цветок нарцисса из силикона.

Рассмотреть маникюр также можно на фото.

Мастер призналась, что декор в виде букета розовых роз является достаточно сложным.

"Это получилось даже лучше, чем я себе представляла! Чем больше я подталкиваю себя к новым уровням, тем глубже я влюбляюсь в свое ремесло", – призналась она.

Мастер показала, как скульптурирует розу со стеблем. 

На фото можно увидеть, как выглядит маникюр вблизи.

Теги: мода и красота, фото, маникюр, декор
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