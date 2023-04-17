Со стеблями, листьями и целыми букетами. Маникюр с 3D-цветами

В ролике мастер показала, как поэтапно создает цветок нарцисса из силикона.
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Рассмотреть маникюр также можно на фото.
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Мастер призналась, что декор в виде букета розовых роз является достаточно сложным.
"Это получилось даже лучше, чем я себе представляла! Чем больше я подталкиваю себя к новым уровням, тем глубже я влюбляюсь в свое ремесло", – призналась она.
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Мастер показала, как скульптурирует розу со стеблем.
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На фото можно увидеть, как выглядит маникюр вблизи.
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