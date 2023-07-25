Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога

Масло гхи – это прокипяченное на медленном огне сливочное масло, в результате чего из него испаряется вода, казеин и значительная часть лактозы

По словам эксперта, масло гхи должно быть максимально свежим.

"Чем дольше оно хранится, тем выше кислотное и пероксидное число и, соответственно, ниже качество", – подчеркнула нутрициолог.

Она посоветовала покупать тот объем, который будет использован в течение одного или двух месяцев.

"После использования сразу закрывайте крышку и убирайте в холодильник, чтобы минимизировать действие факторов окисления: света, тепла и кислорода, – посоветовала эксперт. – Покупайте масло у производителя, который использует качественное сырье, соблюдает технологию производства и не подсунет фальсификат."

Ворошилова отметила, что масло гхи необходимо употреблять дозированно.

"При рационе 2 тыс. ккал насыщенные жиры должны составлять 22 г. Чайная ложка масла гхи содержит примерно 3 г насыщенных жиров", – отметила нутрициолог.