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25 июля, 2023
 
Лайфхаки

Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога

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Масло гхи это прокипяченное на медленном огне сливочное масло, в результате чего из него испаряется вода, казеин и значительная часть лактозы
Масло гхи – это прокипяченное на медленном огне сливочное масло, в результате чего из него испаряется вода, казеин и значительная часть лактозы

Украинский нутрициолог Снежана Ворошилова в своем микроблоге в Instagram рассказала, каких правил стоит придерживаться при использовании масла гхи.

По словам эксперта, масло гхи должно быть максимально свежим.

"Чем дольше оно хранится, тем выше кислотное и пероксидное число и, соответственно, ниже качество", – подчеркнула нутрициолог. 

Она посоветовала покупать тот объем, который будет использован в течение одного или двух месяцев.

"После использования сразу закрывайте крышку и убирайте в холодильник, чтобы минимизировать действие факторов окисления: света, тепла и кислорода, – посоветовала эксперт. – Покупайте масло у производителя, который использует качественное сырье, соблюдает технологию производства и не подсунет фальсификат."

Ворошилова отметила, что масло гхи необходимо употреблять дозированно.

"При рационе 2 тыс. ккал насыщенные жиры должны составлять 22 г. Чайная ложка масла гхи содержит примерно 3 г насыщенных жиров", – отметила нутрициолог. 

Контекст:

Масло гхи  это прокипяченное на медленном огне сливочное масло, в результате чего из него испаряется вода, казеин и значительная часть лактозы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: масло, лайфхак, нутрициолог
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