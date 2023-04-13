Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык

По словам экспертов, самый вкусный шашлык получится из свежего молодого мяса.
Как выбрать свежее мясо
- на нем не должно быть крови, слизи и жидкости;
- кусок должен быть упругим и ровным;
- свежее мясо имеет ярко-красный цвет, а его поверхность не должна быть липкой;
- прозрачный мясной сок свидетельствует, что мясо свежее;
- запах свежего мяса не вызывает неприятных ощущений;
- если надавить на мясо, оно быстро возвращается к прежней форме.
Контекст:
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык, можно прочитать здесь.