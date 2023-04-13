Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самый вкусный шашлык получится из свежего молодого мяса
Самый вкусный шашлык получится из свежего молодого мяса
Фото: pixabay.com

Эксперты украинской шашлычной лавки "Веселый кабанчик" рассказали, как выбрать мясо, чтобы приготовить вкусный и ароматный шашлык.

По словам экспертов, самый вкусный шашлык получится из свежего молодого мяса.

Как выбрать свежее мясо

  • на нем не должно быть крови, слизи и жидкости; 
  • кусок должен быть упругим и ровным; 
  • свежее мясо имеет ярко-красный цвет, а его поверхность не должна быть липкой; 
  • прозрачный мясной сок свидетельствует, что мясо свежее; 
  • запах свежего мяса не вызывает неприятных ощущений;
  • если надавить на мясо, оно быстро возвращается к прежней форме.
Контекст:

На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык, можно прочитать здесь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мясо, шашлык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
"Верю, что мы увидим его в украинском небе". Главное о высотном БПЛА Bayraktar Akinci с украинским "сердцем"
"Верю, что мы увидим его в украинском небе". Главное о высотном БПЛА Bayraktar Akinci с украинским "сердцем"
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Галина ГРИШИНА
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
Галина ГРИШИНА
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
Галина ГРИШИНА
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 