Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления

Причиной расползания сырников может быть слишком сухой зернистый творог Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, самой главной причиной может стать чрезмерная влажность творога.

"Если в нем много сыворотки и вы ее не отжали перед приготовлением, сырники не будут держать форму. Чтобы этого не случилось, не покупайте сыр с большим количеством жидкости, так как при его приготовлении сыворотка должна быть хорошо отжата, а ее большое количество может свидетельствовать о не очень качественном продукте", – объяснил Клопотенко.

Еще одной причиной расползания сырников может быть слишком сухой зернистый творог.

"Яйцо не способно скрепить творожную массу, а муки может понадобиться столько, что получится тесто, а не творожная масса. Поэтому просто не покупайте такой творог", – посоветовал ресторатор.