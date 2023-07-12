Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2023
 
Лайфхаки

Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Причиной расползания сырников может быть слишком сухой зернистый творог
Причиной расползания сырников может быть слишком сухой зернистый творог
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко в публикации на своем сайте рассказал, почему сырники во время приготовления не держат форму и расползаются по сковороде.

По словам эксперта, самой главной причиной может стать чрезмерная влажность творога. 

"Если в нем много сыворотки и вы ее не отжали перед приготовлением, сырники не будут держать форму. Чтобы этого не случилось, не покупайте сыр с большим количеством жидкости, так как при его приготовлении сыворотка должна быть хорошо отжата, а ее большое количество может свидетельствовать о не очень качественном продукте",  объяснил Клопотенко.

Еще одной причиной расползания сырников может быть слишком сухой зернистый творог. 

"Яйцо не способно скрепить творожную массу, а муки может понадобиться столько, что получится тесто, а не творожная масса. Поэтому просто не покупайте такой творог", – посоветовал ресторатор.

Контекст:

По словам Клопотенко, для сырников лучше всего подойдет творог с жирностью не менее 9%.

Иногда сырники внутри остаются сырыми. Чтобы этого избежать, нужно учитывать несколько нюансов. В частности, выбирать подходящую сковороду.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, сырники, творог, лайфхак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь
  Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь
Дмитрий ГОРДОН
Жена ветерана АТО гончара Довгана: В 2014 году у мужа и сына Олексы было соревнование: кто первым сбежит из дома на войну. Сын сбежал первым
Жена ветерана АТО гончара Довгана: В 2014 году у мужа и сына Олексы было соревнование: кто первым сбежит из дома на войну. Сын сбежал первым
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Галина ГРИШИНА
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 