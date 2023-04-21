Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта

Растопить шоколад можно на водяной бане, в мультиварке, в микроволновке и в духовке. По словам эксперта, для этого подойдет любой шоколад, но если нужно получить нежную текстуру, важно придерживаться нескольких правил.
Как выбрать шоколад
- шоколад не должен содержать дополнительных ингредиентов. Если нужно что-то добавить, лучше это сделать самостоятельно уже после того, как шоколад растает. При этом все дополнительные ингредиенты должны быть комнатной температуры;
- при выборе шоколада отдавайте предпочтение тому, в котором много какао и жира, это позволит получить более гладкую текстуру.
Главные правила
- шоколад нарежьте на одинаковые кусочки, чтобы он мог равномерно плавиться;
- следите за тем, чтобы емкость, в которой вы будете плавить шоколад, не была мокрой, как и ложка или венчик, которым будете мешать. Капли воды спровоцируют появление в расплавленном шоколаде нежелательных комочков;
- не добавляйте другую жидкость в шоколад, который плавится. Если нужно добавить сливки, снимите уже растопленный шоколад с огня и тонкой струйкой вливайте их, аккуратно помешивая;
- не передержите шоколад на огне, так как он может превратиться в густую массу с комочками.