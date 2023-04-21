Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоколад, который предстоит растопить для декора десертов, не должен содержать дополнительных ингредиентов
Шоколад, который предстоит растопить для декора десертов, не должен содержать дополнительных ингредиентов
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как правильно растопить шоколад для декора десертов и какой лучше всего подходит для этих целей.

Растопить шоколад можно на водяной бане, в мультиварке, в микроволновке и в духовке. По словам эксперта, для этого подойдет любой шоколад, но если нужно получить нежную текстуру, важно придерживаться нескольких правил.

Как выбрать шоколад 

  • шоколад не должен содержать дополнительных ингредиентов. Если нужно что-то добавить, лучше это сделать самостоятельно уже после того, как шоколад растает. При этом все дополнительные ингредиенты должны быть комнатной температуры; 
  • при выборе шоколада отдавайте предпочтение тому, в котором много какао и жира, это позволит получить более гладкую текстуру.

Главные правила

  • шоколад нарежьте на одинаковые кусочки, чтобы он мог равномерно плавиться; 
  • следите за тем, чтобы емкость, в которой вы будете плавить шоколад, не была мокрой, как и ложка или венчик, которым будете мешать. Капли воды спровоцируют появление в расплавленном шоколаде нежелательных комочков; 
  • не добавляйте другую жидкость в шоколад, который плавится. Если нужно добавить сливки, снимите уже растопленный шоколад с огня и тонкой струйкой вливайте их, аккуратно помешивая; 
  • не передержите шоколад на огне, так как он может превратиться в густую массу с комочками.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: шоколад, Евгений Клопотенко, рецепт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 