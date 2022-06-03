"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников

Осадчая: Вспоминаю, как сначала мы считали часы вторжения, потом дни, месяцы. Верили, что не будет сотого дня Фото: kosadcha / Instagram

"Я вспоминаю, как сначала мы считали часы вторжения, потом дни, месяцы. Верили, что не будет сотого дня. Незаметно прошла весна, незаметно наступило лето, но внутри февраль, даже зимние вещи не прячу, все так же под рукой, чтобы надеть и бежать. В эту ужасную дату я хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев, – написала ведущая. – Это благодаря им мы этот сотый день встречаем, имея свою землю, свою страну, которую не взяли за три дня, как кто-то придумал. За тех, кто проливает кровь, кто погибает за всех нас с вами. Вечная память погибшим и благодарим наших защитников и защитниц за героизм, низко кланяемся вам и молимся ежеминутно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Война России против Украины. Главное (обновляется)