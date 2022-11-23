Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2022
 
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28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами

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Летом 2022 года Асгари женился на Спирс
Летом 2022 года Асгари женился на Спирс
Фото: samasghari / Instagram

28-летний муж 40-летней американской певицы Бритни Спирс, тренер из Ирана Сэм Асгари 23 ноября разместил в Instagram Stories селфи, на котором запечатлен в профиль перед зеркалом в тренажерном зале.

Асгари позирует в спортивной майке и шортах, сжав правую руку в кулак и демонстрируя мышцы на теле.

Скриншот: samasghari / Instagram
Скриншот: samasghari / Instagram

Контекст:

Сэм Асгари родился 4 марта 1994 года в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

В 2016 году Асгари на съемках клипа познакомился со Спирс, а в сентябре 2021 года сделал ей предложение. 9 июля 40-летняя Спирс и 28-летний Асгари поженились.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Ранее Асгари имел лишний вес и выглядел вот так.

Теги: Бритни Спирс, Сэм Асгари
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