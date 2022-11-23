28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами

Асгари позирует в спортивной майке и шортах, сжав правую руку в кулак и демонстрируя мышцы на теле.

Контекст:

Сэм Асгари родился 4 марта 1994 года в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

В 2016 году Асгари на съемках клипа познакомился со Спирс, а в сентябре 2021 года сделал ей предложение. 9 июля 40-летняя Спирс и 28-летний Асгари поженились.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Ранее Асгари имел лишний вес и выглядел вот так.