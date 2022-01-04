"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев

"Мне очень плохо. Температура 38,7 °С не сбивается, Кашель и жуткая головная боль", – написала жена Остапчука.
2 января Кристина Остапчук рассказывала фолловерам, что они с мужем отдыхают в Карпатах, но из-за ее болезни уже на следующий день семья вернулась в Киев.
Позже супруга ведущего опубликовала результаты анализов – выяснилось, что она заразилась гриппом.
Горняк вышла замуж за Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.