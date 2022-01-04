"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев

Кристина и Владимир Остапчуки на Новый год отдыхали в Карпатах Фото: kristygor / Instagram

"Мне очень плохо. Температура 38,7 °С не сбивается, Кашель и жуткая головная боль", – написала жена Остапчука.

2 января Кристина Остапчук рассказывала фолловерам, что они с мужем отдыхают в Карпатах, но из-за ее болезни уже на следующий день семья вернулась в Киев.

Скриншот: kristygor / Instagram

Позже супруга ведущего опубликовала результаты анализов – выяснилось, что она заразилась гриппом.