36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком

Бывший премьер-министр Украины 36-летний Алексей Гончарук назвал условие, которое позволит ему изменить статус холостяка.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что пока не встретил человека, с которым хотел бы создать семью. Об этом он рассказал в интервью передаче ЖВЛ на канале "1+1".

"Выбор спутника на всю жизнь – очень серьезное дело. Когда пойму, что это именно тот человек, с которым хочу провести всю свою жизнь, родить детей и создать семью, я, конечно, это сделаю", – подчеркнул политик.

Гончарук родился в 1984 году в Жмеринке Винницкой области. Он занимал должность премьер-министра Украины шесть месяцев – с августа 2019 года по март 2020-го и был уволен в том числе из-за проблем в экономике.