Гончарук о Зеленском: Наступает на те же грабли, что и Янукович. Доверяет важные направления подонкам и бестолочам

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за год многие украинцы разочаровались в действиях новой власти, и сравнил кадровую политику главы государства Владимира Зеленского с действиями беглого экс-президента Виктора Януковича.

Гончарук (справа) о Зеленском: Это неправда, что он – марионетка, но влияние олигархов есть, это очевидно Фото: EPA

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "Радио НВ" высказал мнение, что в обществе есть большое разочарование действиями новой власти.

При этом он призвал не сводить все к тотальной критике, а замечать и важные достижения.

"Нужно называть вещи своими именами, но важно, чтобы это не сводилось к тотальной критике. Есть вещи, которые нельзя не замечать как позитив. Ту же приватизацию. Но в целом те ожидания, которые были год назад, от того, что мы видим, – это небо и земля. Это жесть и разочарование, к сожалению. Мы снова теряем шанс, который могли не потерять", – считает Гончарук.

По его мнению, олигархи сохраняют большое влияние в стране. Журналист попросил оценить это влияние по 10-балльной шкале на государство и лично на президента Владимира Зеленского.

"Ну это же очень абстрактный вопрос. Я не знаю. Семь баллов, наверное. Они сильно влияют. А на президента? Примерно такой же [балл]. Это неправда, что он – марионетка, но влияние есть, это очевидно", – сказал экс-премьер.

У Гончарука уточнили, повторяет ли, по его мнению, Зеленский путь беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Что такое направление Януковича? Собирается ли он предавать страну? Думаю, нет. Но наступает он на те же грабли, доверяя очень важные направления работы подонкам и бестолочам? Да, это правда", – отметил бывший глава правительства.

Гончарук был премьер-министром шесть месяцев – с августа 2019 года по март 2020-го. Он был уволен с должности в том числе из-за проблем в экономике.

Действующий глава государства Зеленский занимает свой пост с мая 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовало 73,22% украинцев, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. Согласно опросу, который компания SOCIS и Центр Разумков проводили в конце июля, за Зеленского готовы были отдать свои голоса 33,4% респондентов, определившихся с кандидатом и готовых пойти на выборы, второе место с 17,8% голосов занял бы Порошенко.