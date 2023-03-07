37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?

"Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать. У каждого человека есть свои личные причины, почему он до сих пор не женат или не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом? Это делают очень близкие люди: твои подружки, семья, отец. Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей?" – заявила артистка.
По словам Огневич, она обязательно сообщит, если выйдет замуж или родит ребенка.
Злата Огневич не афиширует личную жизнь.
В 2021 году певица стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.
Весной 2022 года Огневич говорила, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину задумалась о материнстве. "В первую неделю войны я находилась в Киеве, шла ночью по улице, как раз выла сирена, и я просто расплакалась. Иду и говорю: "Я не успела найти себе мужа, я не успела родить детей". И от этого стало очень грустно, – поделилась артистка. – Но, может быть, после войны и рожу. Встречу своего героя и начну работать".