37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?

Огневич: Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей? Фото: Zlata Ognevich / Facebook

"Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать. У каждого человека есть свои личные причины, почему он до сих пор не женат или не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом? Это делают очень близкие люди: твои подружки, семья, отец. Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей?" – заявила артистка.

По словам Огневич, она обязательно сообщит, если выйдет замуж или родит ребенка.