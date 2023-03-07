Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
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37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?

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Огневич: Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей?
Огневич: Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей?
Фото: Zlata Ognevich / Facebook

37-летняя украинская певица Злата Огневич назвала некорректными вопросы о материнстве и личной жизни. Об этом артистка заявила в интервью, которое 6 марта вышло в эфире канала "Дом".

"Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать. У каждого человека есть свои личные причины, почему он до сих пор не женат или не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом? Это делают очень близкие люди: твои подружки, семья, отец. Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей?" –  заявила артистка.

По словам Огневич, она обязательно сообщит, если выйдет замуж или родит ребенка.

Контекст:

Злата Огневич не афиширует личную жизнь. 

В 2021 году певица стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта

Весной 2022 года Огневич говорила, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину задумалась о материнстве. "В первую неделю войны я находилась в Киеве, шла ночью по улице, как раз выла сирена, и я просто расплакалась. Иду и говорю: "Я не успела найти себе мужа, я не успела родить детей". И от этого стало очень грустно, – поделилась артистка. – Но, может быть, после войны и рожу. Встречу своего героя и начну работать".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Злата Огневич, певица
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