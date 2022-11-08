43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"

В публикации отмечается, что свадебная церемония состоялась в узком кругу самых близких людей, а после свадьбы молодожены отправился в свадебное путешествие.

Сообщается, что Овчачек состоял в отношениях со своей избранницей с весны этого года. Они познакомились, когда он помогал женщине в рамках программы содействия беженцам из Украины.

Известно, что у жены Овчачека есть сын дошкольного возраста от предыдущих отношений. Ее имя и фамилия не называются.

Редакция отмечает, что ранее ходили слухи о том, что "больше впечатляют партнеры-мужчины". Сам Овчачек не комментирует женитьбу, игнорируя звонки и сообщения от чешских журналистов.