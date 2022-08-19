49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи

Клум: Ловите меня сегодня вечером на шоу Джимми Киммела Фото: heidiklum / Instagram

Модель обнародовала селфи-видео, в котором вблизи продемонстрировала свой образ. Она выбрала серый жакет и прозрачный топ с мелкими звездами, под который не стала надевать бюстгальтер.

Клум снялась в салоне автомобиля.

"Ловите меня сегодня вечером на шоу Джимми Киммела", – написала она.

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