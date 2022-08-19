Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2022
 
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49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи

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Клум: Ловите меня сегодня вечером на шоу Джимми Киммела
Клум: Ловите меня сегодня вечером на шоу Джимми Киммела
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 19 августа опубликовала в Instagram ролик, снятый в автомобиле.

Модель обнародовала селфи-видео, в котором вблизи продемонстрировала свой образ. Она выбрала серый жакет и прозрачный топ с мелкими звездами, под который не стала надевать бюстгальтер. 

Клум снялась в салоне автомобиля.

"Ловите меня сегодня вечером на шоу Джимми Киммела", – написала она.

Контекст:

Шоу Джимми Киммела выходит на американском телеканале АВС.

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она является судьей шоу America's Got Talent на американском канале NBC.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на почти 17 лет.

Теги: шоу, Джимми Киммел, модель, Хайди Клум, Том Каулитц, грудь, бюстгальтер, ролик
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