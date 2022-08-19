49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи

Модель обнародовала селфи-видео, в котором вблизи продемонстрировала свой образ. Она выбрала серый жакет и прозрачный топ с мелкими звездами, под который не стала надевать бюстгальтер.
Клум снялась в салоне автомобиля.
"Ловите меня сегодня вечером на шоу Джимми Киммела", – написала она.
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Шоу Джимми Киммела выходит на американском телеканале АВС.
Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она является судьей шоу America's Got Talent на американском канале NBC.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на почти 17 лет.