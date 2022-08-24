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24 августа, 2022
 
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49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой

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Клум (на фото слева) исполнилось 49 лет, Вергаре 50
Клум (на фото слева) исполнилось 49 лет, Вергаре – 50
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 23 августа опубликовала в Instagram совместное фото с 50-летней колумбийской актрисой Софией Вергарой.

"Люблю тебя, София Вергара", – написала она и сопроводила фото хештегом "позируем".

На снимке Клум и Вергара запечатлены в одежде с глубоким декольте. Для фото они обе наклонились вперед, к объективу.

Контекст:

Клум и Вергара являются судьями американского телевизионного проекта America's Got Talent. Это шоу выходит на американском канале NBC с 2006 года. В 2022 году стартовал 17-й сезон.

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Вергаре 10 июля исполнилось 50 лет. Она обрела популярность благодаря съемкам в сериале "Американская семейка", в котором исполнила роль Глории Дельгадо-Притчетт. Является четырехкратной лауреаткой премии  Гильдии киноактеров США и четырехкратной номинанткой премии "Золотой глобус" как актриса этого сериала.

Вергара замужем за коллегой – Джо Манганьелло. Они поженились в ноябре 2015 года. У актрисы есть сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара (1991) от первого мужа, актера Джо Гонсалеса.

Теги: София Вергара, актриса, модель, Хайди Клум, фото, грудь, декольте, одежда
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