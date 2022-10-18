55-летний Вакки спустил плавки перед камерой

Вакки перед камерой продемонстрировал упражнение с перекладиной.

Бизнесмен появился в кадре в черных плавках, которые приспустил, подойдя ближе к камере.

"Воскресная вечерняя растяжка после холодного погружения", – написал он.

Контекст:

Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. Он является главой компании по производству автотрейлеров и совладельцем компании по производству упаковок для лекарств, которую в 1961 году основал его отец.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 22,6 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Бизнесмен практикует погружение в наполненную льдом ванну.