64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео

Алек и Хилария Болдуины поженились в 2012 году Фото: hilariabaldwin / Instagram

Жена Болдуина также разместила видео, в котором показала новорожденную дочь.

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту", – написала жена актера.

Для Алека Болдуина Илария стала восьмым ребенком – от первого брака с американской актрисой Ким Бейсингер у него есть дочь Айрленд (1995).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)