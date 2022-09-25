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25 сентября, 2022
 
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64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео

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Алек и Хилария Болдуины поженились в 2012 году
Алек и Хилария Болдуины поженились в 2012 году
Фото: hilariabaldwin / Instagram

38-летняя супруга 64-летнего американского актера Алека Болдуина, фитнес-тренер Хилария Болдуин 22 сентября в седьмой раз стала матерью – у нее родилась дочь, которую супруги назвали Илария Каталина. Об этом жена актера сообщила в Instagram.

Жена Болдуина также разместила видео, в котором показала новорожденную дочь.

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту", –  написала жена актера.

Для Алека Болдуина Илария стала восьмым ребенком – от первого брака с американской актрисой Ким Бейсингер у него есть дочь Айрленд (1995).

Контекст:

Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей и четырех сыновей.

21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Она – уроженка Украины. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.

Теги: дети, беременность, Алек Болдуин, семья, Ким Бейсингер, Хилария Болдуин
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