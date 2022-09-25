64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео

Жена Болдуина также разместила видео, в котором показала новорожденную дочь.
"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту", – написала жена актера.
Для Алека Болдуина Илария стала восьмым ребенком – от первого брака с американской актрисой Ким Бейсингер у него есть дочь Айрленд (1995).
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Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей и четырех сыновей.
21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Она – уроженка Украины. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.