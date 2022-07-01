Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером

"10 лет, наполненных таким количеством детей, смехом, слезами, разочарованием, прорывами, страстью, страхом, радостью и всем тем, что приносит наша жизнь. С юбилеем, Алек", – написала жена актера.

Контекст:

Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей и четырех сыновей. 29 марта 2022 года стало известно, что вскоре в семье родится седьмой ребенок.

У Алека Болдуина есть также дочь Айрленд (1995). От первого брака с актрисой Ким Бейсингер.

21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Она – уроженка Украины. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.