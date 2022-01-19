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19 января, 2022
 
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"Точка кипения". Болдуин показал, как выглядит спустя три месяца после убийства оператора на съемках фильма "Ржавчина"

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В октябре 2021 года во время съемок с Болдуином погибла оператор
В октябре 2021 года во время съемок с Болдуином погибла оператор
Фото: ЕРА

Американский актер, режиссер и продюсер Алек Болдуин 18 января в Instagram разместил фото, на котором запечатлен со щетиной на лице и небрежной прической за рулем авто.

"Я называю эту прическу "Точка кипения", – написал он.

Контекст:

Болдуин родился 3 апреля 1958 года в США. Актер дебютировал в кино в начале 1980-х, сыграв роль в сериале "Доктора".

Самые известные фильмы с участием актера – "Привычка жениться", "Перл-Харбор", "Тормоз" (за роль в этой картине номинировался на "Оскар"), "Авиатор", "Отступники".

В 2012 году Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас.  У супругов шесть детей: дочери Кармен Габриела Болдуин (2013) и Мария Люсия Виктория (2021) и сыновья Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018) и Эдуардо Пау Лукас (2020). 

Хилария – вторая супруга актера. Ранее он был женат на американской актрисе Ким Бейсингер. У бывших супругов есть дочь Айрленд Элис Болдуин (1995).

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.

Теги: убийство, актер, Алек Болдуин, Ким Бейсингер
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