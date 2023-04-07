67-летний Гейтс показал фото с внучкой, которая родилась месяц назад

В марте Гейтс впервые стал дедом Фото: Bill Gates / Facebook

Мать девочки – старшая дочь Гейтса и его бывшей супруги Мелинды Дженнифер. Имя ребенка семья пока что не разглашает.

"Не могу дождаться, чтобы посмотреть, как ты исследуешь мир", – подписал фото Гейтс.