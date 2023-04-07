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07 апреля, 2023
 
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67-летний Гейтс показал фото с внучкой, которая родилась месяц назад

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В марте Гейтс впервые стал дедом
В марте Гейтс впервые стал дедом
Фото: Bill Gates / Facebook

67-летний основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс 6 апреля разместил в Facebook фото, на котором запечатлен вместе со своей внучкой, которая родилась месяц назад.

Мать девочки – старшая дочь Гейтса и его бывшей супруги Мелинды Дженнифер. Имя ребенка семья пока что не разглашает. 

"Не могу дождаться, чтобы посмотреть, как ты исследуешь мир",  подписал фото Гейтс. 

https://www.facebook.com/BillGates/posts/pfbid02NecFeRDxhnaYyeAmeR8Giknqft4c74i4XzQa5TqXMfS5A5LB2z3G9WdFeHPfwo6Pl

Контекст:

Дженнифер Гейтс замужем за профессиональным наездником, египтянином Найелом Нассаром. Они поженились осенью 2021 года. Свадебный обряд состоялся по мусульманским традициям в особняке Гейтсов в Северном Салеме (штат Нью-Йорк), а затем молодые отпраздновали регистрацию брака в присутствии 300 гостей. Свадебное платье для невесты создала американский дизайнер Вера Ванг, а выступала на мероприятии рок-группа Coldplay. 

7 марта Дженнифер Гейтс сообщила, что впервые стала матерью

У Дженнифер есть младшая родная сестра Фиби Адель Гейтс (2002) и родной брат Рори Джон Гейтс (1999). 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Билл Гейтс
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