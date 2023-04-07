67-летний Гейтс показал фото с внучкой, которая родилась месяц назад

Мать девочки – старшая дочь Гейтса и его бывшей супруги Мелинды Дженнифер. Имя ребенка семья пока что не разглашает.
"Не могу дождаться, чтобы посмотреть, как ты исследуешь мир", – подписал фото Гейтс.
Дженнифер Гейтс замужем за профессиональным наездником, египтянином Найелом Нассаром. Они поженились осенью 2021 года. Свадебный обряд состоялся по мусульманским традициям в особняке Гейтсов в Северном Салеме (штат Нью-Йорк), а затем молодые отпраздновали регистрацию брака в присутствии 300 гостей. Свадебное платье для невесты создала американский дизайнер Вера Ванг, а выступала на мероприятии рок-группа Coldplay.
7 марта Дженнифер Гейтс сообщила, что впервые стала матерью.
У Дженнифер есть младшая родная сестра Фиби Адель Гейтс (2002) и родной брат Рори Джон Гейтс (1999).