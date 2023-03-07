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07 марта, 2023
 
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Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото

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Дженнифер Гейтс замужем за египтянином Найелом Нассаром
Дженнифер Гейтс замужем за египтянином Найелом Нассаром
Фото: jenniferkgates / Instagram

Старшая дочь основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса, 26-летняя Дженнифер Гейтс родила первенца. Об этом она сообщила 7 марта в Instagram, разместив первое фото новорожденного ребенка.

На снимке крупным планом запечатлены ноги ребенка на фоне рук матери и отца.

"Передаем любовь от нашей здоровой маленькой семьи", – подписала фото дочь Гейтса.

Контекст:

Дженнифер Гейтс – первый ребенок Билла Гейтса и его бывшей супруги Мелинды. У Дженнифер есть младшая родная сестра Фиби Адель Гейтс (2002) и родной брат Рори Джон Гейтс (1999). 

О помолвке Дженнифер Гейтс с Найелом Нассаром стало известно в январе 2020 года, пишет Daily Mail. Нассар и дочь Гейтса увлекаются верховой ездой – избранник Дженнифер Гейтс является профессиональным наездником.

Дженнифер Гейтс с Нассаром поженились осенью 2021 года. Свадебный обряд состоялся по мусульманским традициям в особняке Гейтсов в Северном Салеме (штат Нью-Йорк), а затем молодые отпраздновали регистрацию брака в присутствии 300 гостей. Свадебное платье для невесты создала американский дизайнер Вера Ванг, а выступала на мероприятии рок-группа Coldplay. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Билл Гейтс, дети, беременность
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