Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку

На заглавном фото Мелинда Гейтс позирует в кроссовках, шортах, футболке и кепке, стоя на вершине горы с поднятыми руками.

"Пешие прогулки – один из моих любимых способов расслабиться и начать двигаться. Этот – в Кейптауне, Южная Африка", – написала она.

Контекст:

О разводе Гейтса и его жены Мелинды Френч Гейтс после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги объяснили, что приняли такое решение "после долгих размышлений и большой работы над отношениями". Билл Гейтс уточнял, что он и Мелинда больше не верят, что смогут вместе развиваться как пара на следующем этапе жизни.

Миллиардер регулярно флиртовал с другими женщинам на работе и общался с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Это повлияло на решение пары о разводе, сообщило 16 мая издание The New York Times.

2 августа Reuters сообщило, что пара достигла соглашения о разделе имущества и официально развелась.