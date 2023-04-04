69-летний Ющенко: Я к возрасту чувствительный. Вот когда ты что-то умел, и сейчас это не можешь, это унизительно ранит

"Я к возрасту чувствительный. В каком плане? Вот когда ты что-то умел, и сейчас это не можешь, это унизительно ранит", – признался 69-летний Ющенко.
По словам экс-президента, он 33 раза поднимался на Говерлу в День Независимости, но больше не планирует идти в горы, так как сомневается в своих силах. Ющенко отметил, что придерживается принципа, что лучше не начинать, если не уверен, что сможешь довести дело до конца.
"Когда я последний раз шел назад, меня так ударила молния, что людей, которые возле меня были, разбросало как котят. Я долго думал, что это Господь хотел сказать мне? Мне трудно было подниматься. После отравления у меня сил тех, что были, нет. И я понял для себя, что это я последний раз сходил. Больше я на Говерлу, скорее всего, не поднимусь, – сказал Ющенко. – Это я никому не говорил. Откровенно вам говорю для иллюстрации того состояния, что если что-то начинаешь, то доведи [до конца]. Если не можешь довести, то не начинай".
Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.
По словам Ющенко, сейчас они со второй женой Катериной Ющенко живут отдельно, так как она с двумя дочерями Софией Викторией и Кристиной переехала в Киев. Сын Тарас учится в США.
От первого брака у него есть дети: дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также пятеро внуков.