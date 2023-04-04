69-летний Ющенко: Я к возрасту чувствительный. Вот когда ты что-то умел, и сейчас это не можешь, это унизительно ранит

"Я к возрасту чувствительный. В каком плане? Вот когда ты что-то умел, и сейчас это не можешь, это унизительно ранит", – признался 69-летний Ющенко.

По словам экс-президента, он 33 раза поднимался на Говерлу в День Независимости, но больше не планирует идти в горы, так как сомневается в своих силах. Ющенко отметил, что придерживается принципа, что лучше не начинать, если не уверен, что сможешь довести дело до конца.

"Когда я последний раз шел назад, меня так ударила молния, что людей, которые возле меня были, разбросало как котят. Я долго думал, что это Господь хотел сказать мне? Мне трудно было подниматься. После отравления у меня сил тех, что были, нет. И я понял для себя, что это я последний раз сходил. Больше я на Говерлу, скорее всего, не поднимусь, – сказал Ющенко. – Это я никому не говорил. Откровенно вам говорю для иллюстрации того состояния, что если что-то начинаешь, то доведи [до конца]. Если не можешь довести, то не начинай".