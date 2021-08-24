74-летний Алибасов примерил женскую юбку

Шоумен позирует в кадре с питомцем на руках, прислонившись к шкафу.

"Родственники из Шотландии прислали мне одежку. Единственная проблема – что-то может вывалиться", – подписал фото Алибасов.

Контекст:

В конце декабря 2020 года Алибасов был госпитализировали с многочисленными травмами после падения с лестницы. В январе 2021 года шоумен несколько раз оказывался в больнице из-за недомогания. Российская писательница Лена Ленина, комментируя состояние Алибасова, заявила, что врачи диагностировали у него активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти.

Весной 2021 года сын Алибасова снял отца на видео, сообщив, что тот находится в Калининграде, а спустя две недели заявил, что купил отцу дом под Москвой со всеми удобствами, но не уверен, что Алибасов-старший захочет переезжать из Калининграда обратно в столицу России.