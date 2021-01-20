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20 января, 2021
 
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"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова

Российская писательница Лена Ленина заявила, что окружение продюсера и шоумена Бари Алибасова пользуется его беспомощностью и водит по шоу, "как медведя по ярмарке", зарабатывая на этом деньги.

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Алибасову диагностировали почти полную потерю кратковременной памяти, завила Лена Ленина
Алибасову диагностировали почти полную потерю кратковременной памяти, завила Лена Ленина
Фото: alibasov_nana / Instagram

У 72-летнего российского шоумена и продюсера Бари Алибасова диагностировали  деменцию. Об этом 19 января она своей странице в Instagram написала российская писательница Лена Ленина. 

"На днях не дозвонилась до Бари Каримовича, взволновалась и решила выяснить, куда он пропал. Оказалось, у него беда – врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти", – сообщила она.

Ленина заявила, что медики посоветовали близким продюсера определить его в более "подобающее состоянию учреждение".

"А вот с окружением у Алибасова совсем беда. Придется признать, что сынок [Бари Алибасов-младший] все-таки, пытается хоть чем-то помочь родному отцу.  И еще солисты группы "На-На" не бросают старого продюсера в беде и продолжают подвозить немного денег. А вот его бывший пиарщик [Вадим Горжанкин] коварно поводил уже почти ничего не помнящего старика, как медведя на ярмарке, по съемкам, заработал на этом, сколько смог", – сообщила Ленина.

Она заявила, что адвокат экс-жены Алибасова, 82-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и одна из ее дочерей также "рады пиариться по эфирам" на его имени.

"И только за гонорары. А он уже почти ничего не помнит, ему бы сейчас на покой, а не на ярмарку", – подытожила Ленина.

18 января Горжанкин заявил, что Алибасов находится взаперти в собственной квартире под присмотром человека, которого нанял его сын. По словам Горжанкина, действия Алибасова-младшего объясняются желанием взять под контроль финансы отца.

Он также рассказал, что накануне в доме Алибасова была запланирована совместная съемка с Федосеевой-Шукшиной, во время которой пара хотела рассказать о причинах своего развода, но сын продюсера отдал распоряжение не пускать съемочную группу в квартиру к отцу. 

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник подтвердила заявление Горжанкина и заявила, что готовит обращение в правоохранительные органы.

Сын Алибасова в ответ на эти заявления сообщил, что Горжанкин пытался организовать в квартире его отца "халтурные съемки" без согласия семьи. Алибасов-младший подчеркнул, что узнав об этом, уволил Горжанкина.

Теги: шоу-бизнес, скандал, Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов-младший
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