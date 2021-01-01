"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы

73-летний российский продюсер и шоумен Бари Алибасов впервые после падения с лестницы опубликовал в сети новое фото.

73-летний российский продюсер и шоумен Бари Алибасов, который ранее был госпитализирован с многочисленными ушибами, 31 декабря поделился с подписчиками в Instagram новогодним снимком.

На фото он запечатлен в зимней одежде в центре Москвы на Красной площади. Это первая публикация на странице Алибасова после того, как он в конце декабря упал с лестницы и был госпитализирован.

"Всех с Новым годом! Здоровья, достатка, любви, вдохновения и хорошего настроения целый год!" – подписал он снимок.

"Вы так опозорились, что сидели бы тихо дома", – отреагировали на публикацию пользователи сети, вероятно, подразумевая недавнюю историю со вскрытием двери в квартиру шоумена.

"Адеквата вам в следующем году", – пожелали в ответ подписчики.

"Уже выписали?" – поинтересовались подписчики, вероятно, пропустив информацию о состоянии здоровья Алибасова.

"С Новым годом. Здоровья и верных друзей рядом!" – пожелали продюсеру его фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бари Алибасов (@alibasov_nana)

В декабре 2020 года Алибасов дважды оказывался в больнице. В начале месяца шуомен провел несколько дней в клинике после того, как почувствовал себя плохо. По словам его представителя Вадима Горжанкина, причиной недомогания Алибасова стала в том числе передозировка препаратом "Виагра".

29 декабря продюсера доставили в клинику во второй раз – сообщалось, что он упал с лестницы и не мог самостоятельно открыть дверь медикам, которые приехали на вызов. Чтобы врачи могли оказать помощь пациенту, правоохранителям пришлось вскрывать дверь в его квартиру.

На следующий день после госпитализации Алибасова выписали домой, порекомендовав соблюдать диету.