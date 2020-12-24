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24 декабря, 2020
 
Новости

Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись

Развод состоялся по инициативе жены 73-летнего российского шоумена Бари Алибасова – 83-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Алибасов и Федосеева-Шукшина прожили в браке два года
Алибасов и Федосеева-Шукшина прожили в браке два года
Фото: alibasov_nana / Instagram

73-летний российский шоумен Бари Алибасов развелся с 82-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом 24 декабря сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информацию, полученную от директора шоумена Вадима Горжанкина.

Он подчеркнул, что развод состоялся по инициативе Федосеевой-Шукшиной, которая 6 ноября обратилась в мировой суд с требованием расторгнуть брак.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на разводПоводом для развода стали "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой.

22 ноября 2020 года Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.

Ранее супруги уже пытались расторгнуть брак, но тогда им удалось достичь мировой.

Теги: скандал, Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина, развод
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