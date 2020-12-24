Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись

73-летний российский шоумен Бари Алибасов развелся с 82-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом 24 декабря сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информацию, полученную от директора шоумена Вадима Горжанкина.
Он подчеркнул, что развод состоялся по инициативе Федосеевой-Шукшиной, которая 6 ноября обратилась в мировой суд с требованием расторгнуть брак.
Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.
В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод. Поводом для развода стали "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой.
22 ноября 2020 года Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.
Ранее супруги уже пытались расторгнуть брак, но тогда им удалось достичь мировой.