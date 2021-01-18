Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона

Адвокат 82-летней российской актрисы Лидии Федоссевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что они готовят обращение в правоохранительные органы по факту удержания взаперти бывшего мужа ее клиентки – 72-летнего российского шоумена Бари Алибасова.

Федосеева-Шукшина и Алибасов развелись в декабре 2020 года Фото: alibasov_nana / Instagram

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы 82-летней экс-супруги 73-летнего российского шоумена и продюсера Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной, 18 января в комментарии российскому изданию ФАН заявила, что бывший муж ее клиентки находится в своей квартире под присмотром неизвестного человека без возможности совершать звонки.

Адвокат сделала заявление со ссылкой на слова своей клиентки.

"Неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у Алибасова телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры. По просьбе Лидии Николаевны в субботу, 16 января, мы приехали к дому Алибасова. Однако дверь оказалась закрыта. На телефонные звонки никто не ответил", – сообщила адвокат.

По ее словам, сейчас готовится обращение в правоохранительные органы, так как есть опасения, что жизни и здоровью Алибасова грозит опасность.

Адвокат подчеркнула, что формально Федосеева-Шукшина и Алибасов еще являются супругами, так как решение суда о расторжении брака еще не вступило в силу.

В свою очередь, представитель Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии ФАН рассказал, что что 16 января в доме шоумена была запланирована совместная съемка с Федосеевой-Шукшиной, во время которой пара хотела рассказать о причинах своего развода, но сын продюсера Бари Алибасов – младший отдал распоряжение не пускать съемочную группу в квартиру к отцу.

"И потребовал 780 тыс. руб. (около 300 тыс. грн) за эту съемку на свою карту", – подытожил Горжанкин.

Ранее он заявил, что Алибасов находится взаперти в собственной квартире под присмотром человека, которого нанял его сын. По словам Горжанкина, действия Алибасова-младшего объясняются желанием взять под контроль финансы отца, которому сейчас якобы требуется срочная медицинская помощь.

В декабре 2020 года Алибасов дважды оказывался в больнице. В начале месяца шоумен провел несколько дней в клинике после того, как почувствовал себя плохо. По словам Горжанкина, причиной недомогания Алибасова стала в том числе передозировка препаратом "Виагра".

24 декабря стало известно, что он развелся с 82-летней женой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Расторжение брака произошло по инициативе актрисы.

Поводом для развода стали "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram с участием беременной от него помощницы Виктории Полторацкой.

29 декабря продюсера доставили в клинику во второй раз – сообщалось, что он упал с лестницы и не мог самостоятельно открыть дверь медикам, которые приехали на вызов. Чтобы врачи могли оказать помощь пациенту, правоохранителям пришлось вскрывать дверь в его квартиру.

На следующий день после госпитализации Алибасова выписали домой, порекомендовав соблюдать диету.

В январе 2021 года Алибасов публично усомнился, что является отцом будущего ребенка Полторацкой.