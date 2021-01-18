Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2021
 
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Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи

По словам Вадима Горжанкина, представляющего интересы российского шоумена Бари Алибасова, с ним сейчас нет связи.

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В конце 2020 года Алибасов дважды оказывался в больнице
В конце 2020 года Алибасов дважды оказывался в больнице
Фото: alibasov_nana / Instagram

73-летний российский продюсер и шоумен Бари Алибасов находится взаперти в собственной квартире под присмотром человека, которого нанял его сын – Бари Алибасов – младший. Об этом российскому телеканалу РЕН ТВ 18 января рассказал представитель продюсера Вадим Горжанкин. 

По его словам, действия Алибасова-младшего объясняются желанием взять под контроль финансы отца, которому сейчас якобы требуется срочная медицинская помощь.

Горжанкин также сообщил, что сын шоумена объявил ему об увольнении, однако он себя таковым не считает, поскольку на работу его принимал Алибасов-старший.

Представитель артиста подчеркнул, что в настоящее время связи с Алибасовым нет – по его словам, сын забрал у отца телефон.

В декабре 2020 года Алибасов дважды оказывался в больнице. В начале месяца шоумен провел несколько дней в клинике после того, как почувствовал себя плохо. По словам Горжанкина, причиной недомогания Алибасова стала в том числе передозировка препаратом "Виагра".

24 декабря стало известно, что он развелся с 82-летней женой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Расторжение брака произошло по инициативе актрисы. 

Поводом для развода стали "вызывающие" публикации на странице Алибасова в Instagram с участием беременной от него помощницы Виктории Полторацкой.

29 декабря продюсера доставили в клинику во второй раз – сообщалось, что он упал с лестницы и не мог самостоятельно открыть дверь медикам, которые приехали на вызов. Чтобы врачи могли оказать помощь пациенту, правоохранителям пришлось вскрывать дверь в его квартиру.

На следующий день после госпитализации Алибасова выписали домой, порекомендовав соблюдать диету.

В январе 2021 года Алибасов публично усомнился, что является отцом будущего ребенка Полторацкой. 

Теги: скандал, Бари Алибасов, Вадим Горжанкин
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