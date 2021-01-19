Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2021
 
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Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом

Сын российского продюсера и шоумена Бари Алибасова Бари Алибасов – младший рассказал, почему уволил представителя своего отца Вадима Горжанкина.

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Сын Алибасова заявил, что отец отключает телефон только на время сна
Сын Алибасова заявил, что отец отключает телефон только на время сна
Фото: barialibasovjr / Instagram

Сын российского продюсера и шоумена Бари Алибасова Бари Алибасов-младший в комментарии, который 18 января опубликован на сайте российского издания ФАН, заявил, что конфликт между ним и представителем его отца Вадимом Горжанкиным возник из-за того, что последний якобы пытался организовать "халтурные съемки" в квартире продюсера, не получив согласие его семьи.

Сын Алибасова сообщил, что участие в съемках должна была принять бывшая жена его отца, 82-летняя актриса Лидия Федосеева Шукшина, с которой после развода у продюсера сохранились хорошие отношения.

ак только я узнал об этом, то сразу уволил его", – сообщил сын Алибасова.

Комментируя заявление адвоката Федосеевой-Шукшиной о том, что 73-летний продюсер находится взаперти без телефона, сын шоумена заявил, что она руководствовалась "интересами кошелька конкретно Лидии Николаевны". 

Он подчеркнул, что его отец может свободно пользоваться телефоном и отключает его лишь тогда, когда ложится спать.

18 января Горжанкин сообщил, что Алибасов находится взаперти в собственной квартире под присмотром человека, которого нанял его сын. 

По словам Горжанкина, действия Алибасова-младшего объясняются желанием взять под контроль финансы отца, которому сейчас якобы требуется срочная медицинская помощь.

Он также рассказал, что накануне в доме Алибасова была запланирована совместная съемка с Федосеевой-Шукшиной, во время которой пара хотела рассказать о причинах своего развода, но сын продюсера отдал распоряжение не пускать съемочную группу в квартиру к отцу. 

Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила заявление Горжанкина и заявила, что готовит обращение в правоохранительные органы.

Теги: скандал, Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов-младший
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