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17 ноября, 2022
 
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"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе

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Анатолий Анатолич: не могу слушать музыку тех, кто или молчит, или, не дай бог, поддерживает эту войну
Анатолий Анатолич: не могу слушать музыку тех, кто или молчит, или, не дай бог, поддерживает эту войну
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 17 ноября в своем Instagram порассуждал о позиции российских актеров во время войны.

"Я перестал воспринимать контент и просто людей без понимания их политической позиции. Не могу слушать музыку тех, кто или молчит, или, не дай бог, поддерживает эту войну. Так для меня исчез почти весь российский шоу-бизнес (фух, легче стало), оставив мне одиночных артистов типа Каста, Анакондаз, Окси и Нойза. То же самое с кино, телевидением, комедией и тд. 90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви. Поэтому эти, кто остался в моем плейлисте, для меня стали еще ближе. А на фото Ангелина Вовк, Хрюша, Степаша и Филя. И конечно это мог быть пост на тему. Цой бы никогда не поддержал эту войну, или Игоря Сорин из Иванушек уже уехал бы из России, не выдержав этот позорный порядок, но нет. Здесь об Ангелине Вовк, которая собралась ехать на фронт поддерживать русских оккупантов", – написал он.

Контекст:

Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает жить за границей. 

Теги: Россия, телевидение, Украина, шоу-бизнес, война России против Украины, Анатолий Анатолич
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