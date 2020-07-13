"А с женой почему нет такого фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой

Украинский певец Dzidzio на своей странице в Instagram опубликовал фото, для которого позировал с голым торсом. На фото он позирует с блондинкой, которая обнимает его, сложив губы в поцелуе.
"Иногда и так надо. Хорошей недели вам", – написал певец.
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Подписчики певца прокомментировали публикацию.
"А где жена?" – спросила natalina_mur_.
"А с женой почему нет такой фотографии?" – поинтересовалась tatianatsybulskaia.
Женщина, запечатленная на фото с Dzidzio, это Надежда – героиня его клипов . Например, в видеоработе на песню "Ха-Ха-Ха" она исполнила роль члена жюри.
Dzidzio с 2013 года женат на Ярославе Притуле-Хоме. Она известна как певица Slavia.