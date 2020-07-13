"А с женой почему нет такого фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой

Подписчики украинского певца Dzidzio прокомментировали его фото с женщиной, на котором запечатлен без одежды.

Dzidzio: Иногда и так надо. Хорошей недели вам Фото: dzidziomuse / Instagram

Украинский певец Dzidzio на своей странице в Instagram опубликовал фото, для которого позировал с голым торсом. На фото он позирует с блондинкой, которая обнимает его, сложив губы в поцелуе.

"Иногда и так надо. Хорошей недели вам", – написал певец.

Подписчики певца прокомментировали публикацию.

"А где жена?" – спросила natalina_mur_.

"А с женой почему нет такой фотографии?" – поинтересовалась tatianatsybulskaia.

Женщина, запечатленная на фото с Dzidzio, это Надежда – героиня его клипов . Например, в видеоработе на песню "Ха-Ха-Ха" она исполнила роль члена жюри.

Dzidzio с 2013 года женат на Ярославе Притуле-Хоме. Она известна как певица Slavia.