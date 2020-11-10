Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет

Причина смерти 38-летнего американского актера Берта Беласко, кинокарьера которого началась на съемочной площадке сериала "Доктор Хаус", пока не установлена. Известно, что он долгое время не выходил на связь с близкими, пребывая в отеле на самоизоляции.

Американский актер Берт Беласко умер на 39-м году жизни. Его тело нашли в гостиничном номере города Ричмонд (Вирджиния, США), где он находился на самоизоляции в ожидании съемок. О смерти актера 9 ноября сообщило издание TMZ.

Обстоятельства смерти актера выясняются. По информации таблоида, Беласко долгое время не выходил на связь, после чего его девушка обратилась к персоналу гостиницы с просьбой проверить номер.

В комментарии изданию отец актера заявил, что, вероятно, причиной смерти сына могли стать проблемы с сердцем.

Беласко снялся более чем в двух десятках фильмов и сериалов, впервые появившись на экране в сериале "Доктор Хаус" – там он сыграл эпизодическую роль. После этого актера стали приглашать в другие кинопроекты, среди которых сериал "Правосудие" (2010), кинокомедия "Американская принцесса" (2019).