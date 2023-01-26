Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании

Отмечается, что стороны достигли соглашения по иску о сексуальном насилии, с которым Бьянко обратилась в суд в 2021 году. В нем шла речь о событиях, которые произошли в 2011 году. В исковом обращении актриса заявила, что в момент изнасилования находилась в бессознательном состоянии и не могла оказать сопротивления.
Издание отмечает, что Бьянко выдвинула обвинения в изнасиловании после того, как американская актриса и бывшая невеста Мерилина Мэнсона Эван Рэйчел Вуд заявила, что была изнасилована певцом в 2021 году. При этом Бьянко стала первой женщиной, которая обратилась с исковым заявлением против певца.
Условия досудебного соглашения не разглашаются. Издание отмечает, что в настоящее время в силе остается один иск, поданный против артиста анонимной женщиной.
Мерилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мерилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.
В феврале 2021 года Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.
В ноябре издание Rolling Stone опубликовало результаты собственного расследования, заявив, что в доме артиста есть комната для пыток женщин.
Бьянко известна по роли проститутки Рос в американском телесериале "Игра престолов".