Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании

По словам Бьянко, она не могла оказать сопротивление певцу, так как была без сознания Фото: ЕРА

Отмечается, что стороны достигли соглашения по иску о сексуальном насилии, с которым Бьянко обратилась в суд в 2021 году. В нем шла речь о событиях, которые произошли в 2011 году. В исковом обращении актриса заявила, что в момент изнасилования находилась в бессознательном состоянии и не могла оказать сопротивления.

Издание отмечает, что Бьянко выдвинула обвинения в изнасиловании после того, как американская актриса и бывшая невеста Мерилина Мэнсона Эван Рэйчел Вуд заявила, что была изнасилована певцом в 2021 году. При этом Бьянко стала первой женщиной, которая обратилась с исковым заявлением против певца.

Условия досудебного соглашения не разглашаются. Издание отмечает, что в настоящее время в силе остается один иск, поданный против артиста анонимной женщиной.