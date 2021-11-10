Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
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Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото

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Сопонару рассказала, какую манипуляцию сделала с телом в 16 лет
Сопонару рассказала, какую манипуляцию сделала с телом в 16 лет
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в Stories Instagram 10 ноября опубликовала фото в черном бикини.

Она выбрала модель плавок с низкой посадкой, начинающихся на верхней части лобка.

Сопонару ответила на вопрос подписчиков, в каком возрасте проколола пупок.

"Лет в 16", – отметила актриса.

Ajnj
Фото: irinasoponaru / Instagram

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: купальник, шоу, студия Квартал 95, актриса, фото, бикини, Ирина Сопонару, плавки, Лига смеха
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