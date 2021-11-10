Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото

Она выбрала модель плавок с низкой посадкой, начинающихся на верхней части лобка.

Сопонару ответила на вопрос подписчиков, в каком возрасте проколола пупок.

"Лет в 16", – отметила актриса.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.