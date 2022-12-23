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23 декабря, 2022
 
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Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео

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Кельменди является популярной албанской певицей
Кельменди является популярной албанской певицей
Фото: kelmendialbina / Instagram

Албанию на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023" будет представлять Альбина Кельменди и ее семья с песней Duje. Об этом 23 декабря сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

Кельменди является популярной албанской певицей. В конкурсной песне рассказывается история о непростых семейных отношениях, которые легко могут разрушиться. Ожидается, что в Ливерпуле артистка будет петь на албанском языке, отметили на сайте eurowizja.org.

Контекст:

Альбания стала шестой страной, которая представила своего участника на конкурс. Ранее с конкурсантами определились Израль, Кипр, Нидерланды, Словения и Украина. 

При этом Украина стала первой страной, которая представила не только участника, но и конкурсную песню. 

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, Албания, конкурс, Ливерпуль, Евровидение 2023
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