Алла Мазур об онкодиагнозе: Приняла ли я болезнь? Скорее, нет. Я даже никогда не говорю: "Мое заболевание". Нет, оно не мое

"Когда впервые прочла диагноз – паники не было. Только ясное мнение: нужно немедленно узнать, как лечить. А еще – трезвое осознание: эту биопсию нужно проверить еще где-нибудь. Потому что я журналист – и знаю, что неточные диагнозы бывают тоже", – написала она.

По словам Мазур, ей очень помогала поддержка близких.

"Мне сложно представить, как выдерживают процесс болезни и лечения те, кто решает не говорить о беде своим родным. Наоборот, еще большая волна нежности и любви, которой окутали меня все, кто диагноз узнал – и зрители также, – стала дополнительным сильным лекарством, – отметила ведущая. – Приняла ли я болезнь? Скорее, нет. Она существовала и существует как нечто параллельное, отдельное от меня, на что просто нужно обращать внимание. Я даже никогда не говорю: "Мое заболевание". Нет, оно не мое. Может, в этом и есть моя психологическая защита. И врачи в свое время мне сказали – для них было очень важно, как настроена я сама. А я настроена распрощаться с этой опасностью навсегда", – подчеркнула ведущая.

Она призналась, что болезнь научила ее быть внимательной к себе и своим потребностям.

"Со всеми, кто впервые получил диагноз "онко" и прямо сейчас думает, что делать и как не впасть в депрессию, хочу поделиться лозунгом, который держит всю дорогу меня: "Не бойтесь. Бороться – стоит. И те, кто вас любит, – рядом", – резюмировала Мазур.