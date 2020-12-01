"К новогодним деревьям питаю слабость особую". Мазур снялась возле новогодней елки

Украинская телеведущая Алла Мазур показала в Instagram украшенную елку в холле здания канала "1+1".
"Новогоднюю елку в этом году стоит украшать уже сейчас, советуют психологи. Почему так рано? Потому что в 2020-м мы особенно устали от тяжелых новостей. И такое раннее украшение дома поможет отвлечься и сосредоточиться на хороших светлых чувствах, говорят они", – отметила телеведущая.
Мазур добавила, что если человек способен самостоятельно справиться со своими плохими эмоциями и улучшить себе настроение, – он на полпути к успеху.
"Я к новогодним деревьям питаю слабость особую – даже свою коллекцию фотографий начала собирать, как-то покажу. И вчера после эфира отвела душу, рассмотрела все подробно, изучила новую модную гамму. И, кажется, даже неплохо вписалась в нее сама", – написала она.
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15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет. Она родила сына летом 2008 года. Имени отца ребенка она не называет.
В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.
19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.
Телеведущая вышла в эфир "ТСН. Тиждень" без парика.