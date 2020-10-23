"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла лечение от онкологического заболевания, показала в Instagram, как провела выходной вместе со своим сыном Артемом.
"Утром – почти пилот, вечером – драйвер. Этот день своих скоростных каникул, думаю, Темка запомнит надолго. Утром мы осваивали подарок маме от коллег: полет над Киевом на вертолете. Место рядом с пилотом, ясно, оккупировал сын. И еще долго не мог прийти в себя от восторга. А чуть остыв от впечатлений – переместились на картодром: где Артем уже чувствует себя как рыба в воде. Заснуть после этого драйва было непросто. Расслабило только традиционное вечернее чтение", – рассказала телеведущая.
Она отметила, что теперь ей есть что отвечать на упрек, что она мало времени проводит с сыном.
"Я бы, конечно, растянула этот экстрим на пару дней: чтобы не все плюшки сразу. Но что делать, если у мамы на работе каникулы не объявляли, и чистый день для двоих – практически один?" – написала она.
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Вранці - майже пілот, увечері - драйвер * Цей день своїх швидкісних канікул, думаю, Тьомка запам'ятає надовго) Вранці ми освоювали подарунок мамі від колег: політ над Києвом на вертольоті. Місце поряд з пілотом, ясно, окупував син. І ще довго не міг прийти до тями від захвату. А ледь-ледь охоловши від вражень - перемістились на картодром: де Артем вже відчуває себе як риба у воді) Заснути після цього драйву було непросто. Розслабило тільки традиційне вечірнє читання) Зате маю що відповідати на закид, який часто чую не тільки я: ".. ми ж так мало часу проводимо разом..." "Може, й не стільки, скільки хочеться - зате як якісно!" І як доказ- бережу ці фотки: гортайте карусель) Я б, звісно, розтягла цей екстрім на пару днів: щоб не всі плюшки зразу) Але що зробиш, якщо у мами на роботі канікули не оголошували, і чистий день для двох - практично один?))) Ну а яке відкриття зробила я в повітрі над Києвом - розкажу вам окремо)) #пригодиТьоми#канікули2020
"У вас такой хороший сыночек, у него такой добрый и искренний взгляд", – отметила подписчица alina_raky_.
15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет. Она родила сына летом 2008 года. Имени отца ребенка она не называет.
В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.
19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.
Телеведущая вышла в эфир "ТСН. Тиждень" без парика.