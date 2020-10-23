"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном

Украинская телеведущая Алла Мазур поделилась снимками с сыном Артемом, сделанными во время полета над Киевом и на картодроме.

Мазур: Я бы растянула этот экстрим на пару дней Фото: allamazurofficial / Instagram

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла лечение от онкологического заболевания, показала в Instagram, как провела выходной вместе со своим сыном Артемом.

"Утром – почти пилот, вечером – драйвер. Этот день своих скоростных каникул, думаю, Темка запомнит надолго. Утром мы осваивали подарок маме от коллег: полет над Киевом на вертолете. Место рядом с пилотом, ясно, оккупировал сын. И еще долго не мог прийти в себя от восторга. А чуть остыв от впечатлений – переместились на картодром: где Артем уже чувствует себя как рыба в воде. Заснуть после этого драйва было непросто. Расслабило только традиционное вечернее чтение", – рассказала телеведущая.

Она отметила, что теперь ей есть что отвечать на упрек, что она мало времени проводит с сыном.

"Я бы, конечно, растянула этот экстрим на пару дней: чтобы не все плюшки сразу. Но что делать, если у мамы на работе каникулы не объявляли, и чистый день для двоих – практически один?" – написала она.

"У вас такой хороший сыночек, у него такой добрый и искренний взгляд", – отметила подписчица alina_raky_.

15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет. Она родила сына летом 2008 года. Имени отца ребенка она не называет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.

Телеведущая вышла в эфир "ТСН. Тиждень" без парика.