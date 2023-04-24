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24 апреля, 2023
 
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Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Alyosha с композицией Sweet People заняла 10-е место на "Евровидении 2010"
Alyosha с композицией Sweet People заняла 10-е место на "Евровидении 2010"
Фото предоставлено командой певицы Alyosha

Украинская певица Alyosha во время выступления в интервал-акте первого полуфинала "Евровидения 2023" исполнит хит британской группы Duran Duran под названием Ordinary World. Об этом она сообщила 23 апреля в Instagram.

Украинская певица будет исполнять композицию в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон. По словам артистки, номер будет посвящен вынужденным переселенцам.

Контекст:

Alyosha принимала участие в "Евровидении" в 2010 году и заняла 10-е место с композицией Sweet People.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.

Кроме Alyosha, в первом полуфинале в интервал-актах выступит Санина.

Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на "Евровидении 2014" Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница "Детского Евровидения 2022" Злата Дзюнька.

Откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем "Евровидения 2022". 

В параде флагов примут участие победительница "Евровидения 2016" Джамала, финалисты "Евровидения 2021" – группа Go-A, финалистка "Евровидения 2013" Тина Кароль и финалистка "Евровидения 2007" Верка Сердючка, в образе которой выступает украинский шоумен Андрей Данилко.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Alyosha, певица
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