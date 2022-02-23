Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях

Речь идет о категориях, в которых отмечаются лучший документальный, художественный и анимационный короткометражные фильмы, а также вручаются награды за лучший монтаж, звук, грим, музыку и работу художника-постановщика.

Награждение победителей в этих номинациях будет снято за час до начала церемонии и показано в записи во время рекламных пауз.

В публикации отмечается, что организаторы церемонии приняли это решение, чтобы поднять телерейтинги премии.