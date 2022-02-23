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23 февраля, 2022
 
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Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях

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Церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта
Фото: ЕРА

Американская киноакадемия приняла решение отказаться от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях 94-й премии "Оскар". Об этом 22 февраля сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о категориях, в которых отмечаются лучший документальный, художественный и анимационный короткометражные фильмы, а также вручаются награды за лучший монтаж, звук, грим, музыку и работу художника-постановщика.

Награждение победителей в этих номинациях будет снято за час до начала церемонии и показано в записи во время рекламных пауз.

В публикации отмечается, что организаторы церемонии приняли это решение, чтобы поднять телерейтинги премии.

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь. Трансляцию церемонии будет вести американский канал ABC. Ведущими церемонии стали американские актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

14 февраля стало известно, что организаторы кинопремии ввели новую номинацию для фильмов, в которой победителя будут определять зрители путем голосования в сети.

Теги: кино, Оскар, премия, трансляция, награда, церемония
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