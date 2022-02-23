Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях

Речь идет о категориях, в которых отмечаются лучший документальный, художественный и анимационный короткометражные фильмы, а также вручаются награды за лучший монтаж, звук, грим, музыку и работу художника-постановщика.
Награждение победителей в этих номинациях будет снято за час до начала церемонии и показано в записи во время рекламных пауз.
В публикации отмечается, что организаторы церемонии приняли это решение, чтобы поднять телерейтинги премии.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа.
В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь. Трансляцию церемонии будет вести американский канал ABC. Ведущими церемонии стали американские актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.
14 февраля стало известно, что организаторы кинопремии ввели новую номинацию для фильмов, в которой победителя будут определять зрители путем голосования в сети.