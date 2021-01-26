Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2021
 
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Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах

Идея изолировать себя и зрителей во время концерта в прозрачных сферах принадлежит фронтмену американской рок-группы The Flaming Lips Уэйну Койну.

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Зрители слушали выступление группы The Flaming Lips, находясь в прозрачных сферах
Зрители слушали выступление группы The Flaming Lips, находясь в прозрачных сферах
Фото: iloveflaminglips / Instagram

Американская рок-группа The Flaming Lips 23 января выступила перед зрителями, которые были изолированы в гигантских прозрачных сферах, напоминающих шары для зорбинга. Сами музыканты также находились в шарах. Концерт состоялся в Оклахоме (США). Об этом 25 января сообщил телеканал BBC

Идея изолироваться в сферах для предупреждения распространения коронавируса принадлежит фронтмену коллектива Уэйну Койну.

Формат концерта позволял разместить перед сценой сто сфер, в каждой из которых могли поместиться три человека. Для их комфорта в шаре находились вода, полотенца, вентилятор и динамик. При необходимости в сферу подавался охлажденный воздух.

После завершения концерта зрители покидали сферы, предварительно надев защитные маски.

Телеканал отмечает, что идея с шарами была использована участниками группы 10 лет назад как фрагмент шоу, а сейчас получила практическое применение.

До прихода зрителей концертный зал выглядел вот так.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 99,7 млн случаев инфекции, 2,14 млн заболевших умерли. В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 25,2 млн, 421,1 тыс человек умерли.

Теги: США, концерт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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