  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате

"Мы говорили, кстати, сегодня о зарплатах с [ведущей] Лилей [Ребрик], и о наших, что они, конечно, как у всех, максимально сокращенные, без реклам в Instagram. А ты сейчас где берешь деньги?" – спросил у певца ведущий.
"Я только трачу и точно не зарабатываю. Но понимаю, что много кто сейчас в таком состоянии", –ответил Позитив.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. По словам ведущего, он не платит за жилье.
Анатолий Анатолий ведет утренние эфиры шоу "Ранок з Україною" по видеосвязи.