  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате

Анатолий Анатолич заявил, что во время войны лишился заработка в Instagram Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

"Мы говорили, кстати, сегодня о зарплатах с [ведущей] Лилей [Ребрик], и о наших, что они, конечно, как у всех, максимально сокращенные, без реклам в Instagram. А ты сейчас где берешь деньги?" – спросил у певца ведущий.

"Я только трачу и точно не зарабатываю. Но понимаю, что много кто сейчас в таком состоянии", –ответил Позитив.

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