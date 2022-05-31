Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР

Анатолий Анатолич: Знаем, будет результат в 2022 году Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

"СССР, 1982 год. Запрещенные группы: "Аквариум", ДДТ, "Машина времени". Россия, 2022 год. Запрещенные группы: "Аквариум", ДДТ, "Машина времени". Результат в конце 1980-х мы помним. Знаем, будет результат в 2022 году", – написал он.

Поскольку в СССР в 1985–1991 годах был период перестройки, завершившийся развалом СССР, таким образом телеведущий намекнул на падение России во главе с президентом Владимиром Путиным.

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