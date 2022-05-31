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31 мая, 2022
 
Новости

Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР

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Анатолий Анатолич: Знаем, будет результат в 2022 году
Анатолий Анатолич: Знаем, будет результат в 2022 году
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 31 мая в Facebook сравнил современную Россию с СССР 1980-х годов.

"СССР, 1982 год. Запрещенные группы: "Аквариум", ДДТ, "Машина времени". Россия, 2022 год. Запрещенные группы: "Аквариум", ДДТ, "Машина времени". Результат в конце 1980-х мы помним. Знаем, будет результат в 2022 году", – написал он.

Поскольку в СССР в 1985–1991 годах был период перестройки, завершившийся развалом СССР, таким образом телеведущий намекнул на падение России во главе с президентом Владимиром Путиным.

https://www.facebook.com/anatolij.anatolich/posts/5346795912040398

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. По словам ведущего, он не платит за жилье. 

Анатолий Анатолич ведет утренние эфиры шоу "Ранок з Україною" по видеосвязи.

Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, война, война России против Украины, ДДТ, Аквариум, Машина времени, Анатолий Анатолич
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