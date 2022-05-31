Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР

"СССР, 1982 год. Запрещенные группы: "Аквариум", ДДТ, "Машина времени". Россия, 2022 год. Запрещенные группы: "Аквариум", ДДТ, "Машина времени". Результат в конце 1980-х мы помним. Знаем, будет результат в 2022 году", – написал он.
Поскольку в СССР в 1985–1991 годах был период перестройки, завершившийся развалом СССР, таким образом телеведущий намекнул на падение России во главе с президентом Владимиром Путиным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. По словам ведущего, он не платит за жилье.
Анатолий Анатолич ведет утренние эфиры шоу "Ранок з Україною" по видеосвязи.