Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
Новости

Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью

Украинский ведущий Анатолий Анатолич сообщил, что впервые за время пандемии коронавируса посетил театр.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анатолий Анатолич родился в 1984 году в Кривом Роге
Анатолий Анатолич родился в 1984 году в Кривом Роге
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 1 февраля разместил в Instagram Stories совместное селфи со своей матерью Людмилой Яцечко.

Ведущий отметил, что фото было сделано во время похода в театр. Анатолий Анатолич позировал с матерью на фоне немногочисленных зрителей в защитных масках. 

"С мамой в Молодом театре. Ждем выхода на сцену [украинской актрисы и коллеги] Лилии Ребрик", – подписал он публикацию. 

В комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что его  мать переехала в Киев полтора года назад и сейчас живет "в трех минутах" от его дома.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

В микроблоге ведущий отметил, что это было первое посещение театра за время пандемии коронавируса. 

"Зал заполнен на 50%. Атмосфера прекрасна. Ходите в театр. Дарите цветы", – поделился он эмоциями.

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Теги: театр, семья, Анатолий Анатолич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
Горянский переболел COVID-19
Горянский переболел COVID-19
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Выглядит жутковато". Фаны Джанабаевой обсуждают ее новое фото
"Выглядит жутковато". Фаны Джанабаевой обсуждают ее новое фото
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS