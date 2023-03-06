Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать

"Во время интервью он у меня спросил: "Тебе уже больше 30 лет. У тебя есть дети? У тебя есть, кого обнимать по утрам?" Я не знала, как правильно сказать. Во-первых, у меня всегда есть кого обнимать по утрам, потому что у меня есть два животных, которые спят со мной", – сказала Антонюк.
Она отметила, что периодически также ходит на свидания.
"И когда я остаюсь ночевать у этого человека, то тоже мне есть кого обнять. Когда Бобул тебя об этом спрашивает – ну что ты ответишь? Бывают дни, когда есть, бывает, когда нет".
Интервью с Бобулом вышло на YouTube-канале Антонюк 27 февраля. Ведущая заявила, что это было самое короткое интервью в истории ее проекта, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз".
Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию. Спустя несколько минут он перезвонил ведущей. "Ты упертая, как не знаю что. Опустись на землю, ты в первую очередь человек. Солнышко, если бы ты прошла хоть немного, что прошел я, ты бы говорила иначе", – сказал он, после чего прервал разговор. Антонюк записала разговор на камеру и показала зрителям.
После ухода артиста она отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой.
1 марта Бобул в комментарии KP.ua заявил, что не давал ей разрешения на публикацию интервью с ним. "Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист.
Антонюк опровергла его слова.