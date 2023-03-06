Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать

Антонюк: Когда Бобул тебя об этом спрашивает – ну что ты ответишь? Фото: emmocean / Instagram

"Во время интервью он у меня спросил: "Тебе уже больше 30 лет. У тебя есть дети? У тебя есть, кого обнимать по утрам?" Я не знала, как правильно сказать. Во-первых, у меня всегда есть кого обнимать по утрам, потому что у меня есть два животных, которые спят со мной", – сказала Антонюк.

Она отметила, что периодически также ходит на свидания.

"И когда я остаюсь ночевать у этого человека, то тоже мне есть кого обнять. Когда Бобул тебя об этом спрашивает – ну что ты ответишь? Бывают дни, когда есть, бывает, когда нет".