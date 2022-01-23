"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте

Образ Maruv дополнил чокер из жемчужных бусин.

"Настроение Rich B…tch", – подписала она ролик, упомянув в нем название трека, который исполнила на видео.

"Аня, где сиськи? Не худей больше", – прокомментировала lara_lapka_.

"Секси", – написал viktorshemuda.

"Кажется, как будто подмышки волосатые", – отметил пользователь madfigaro.