Бульвар Шоубиз
 
16 января, 2022
 
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"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа

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Maruv: Оцените мой наряд от одного до 10
Maruv: Оцените мой наряд от одного до 10
Фото: maruvofficial / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 14 января в Instagram опубликовала черно-белые снимки, на которых она запечатлена в корсете-бюстье, сидя на мотоцикле. На третьем фото певица раздвинула ноги и села сверху на мужа и своего PR-директора Александра Корсуна.

"Мотомама", – подписала она публикацию, в которой попросила подписчиков оценить ее наряд от одного до 10.

"На Монику Белуччи похожа", – написал di_maley, имея в вижу итальянскую актрису Монику Белуччи.

"О-о-о, вау, чикуля", – отреагировал jeinsinger.

"Мотобомба", – прокомментировал artempuzakin.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Maruv признавалась, что они с супругом не играли свадьбу, а только расписались, но она хотела бы устроить торжество. Певица не говорила, сколько лет состоит в браке.

Теги: мотоцикл, певица, Maruv, Анна Корсун, ноги, корсет
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