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25 января, 2023
 
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Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников

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Апанасенко: Радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших защитников
Апанасенко: Радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших защитников
Фото: missukraine_universe / Instagram

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2023", продала на аукционе в США крылья от своего национального костюма "Воин света" за $10,1 тыс. Об этом она сообщила 24 января в Instagram.

Вырученные от продажи деньги модель передала на протезы для украинских защитников. Благотворительный аукцион был организован командой Kind Deeds в Украинском институте Америки в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН и Генеральным консульством Украины в Нью-Йорке.

"Радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", – написала Апанасенко.

Она также отметила, что стала послом Kind Deeds.

Контекст:

Костюм "Воин света" создала украинский дизайнер Леся Патока. Он символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет".

Автором дизайна является украинский художник по костюмам Леся Патока. Она использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой.

Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная", который в январе 2023 года проходил в США, принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Мисс Вселенная, ВСУ, война России против Украины, Виктория Апанасенко
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