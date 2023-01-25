Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников

Вырученные от продажи деньги модель передала на протезы для украинских защитников. Благотворительный аукцион был организован командой Kind Deeds в Украинском институте Америки в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН и Генеральным консульством Украины в Нью-Йорке.
"Радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", – написала Апанасенко.
Она также отметила, что стала послом Kind Deeds.
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Костюм "Воин света" создала украинский дизайнер Леся Патока. Он символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет".
Автором дизайна является украинский художник по костюмам Леся Патока. Она использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой.
Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.
Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная", который в январе 2023 года проходил в США, принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности".