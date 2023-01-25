Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников

Апанасенко: Радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших защитников Фото: missukraine_universe / Instagram

Вырученные от продажи деньги модель передала на протезы для украинских защитников. Благотворительный аукцион был организован командой Kind Deeds в Украинском институте Америки в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН и Генеральным консульством Украины в Нью-Йорке.

"Радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", – написала Апанасенко.

Она также отметила, что стала послом Kind Deeds.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)