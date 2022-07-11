  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали

Арестович: Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Нет ничего лучше этого образа жизни Фото: Алексей Арестович / Facebook

Обсуждая советскую фантастику, Арестович согласился, что писатели братья Стругацкие в своей Зоне отобразили Советский Союз.

"Это же описание всех гаражей, в которых мы выросли. [...] Они Зону описывали чисто из нашего детства. Поэтому все Зону так и любят в Советском Союзе, для всех это близко", – сказал он.

Быков заметил, что, согласно Стругацким, это место, которое посетил Бог, и Советский Союз посетил Бог. Арестович подхватил эту фразу.

"И ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали", – сказал он.

Говоря о крахе СССР, Арестович упомянул письмо Вернадского 1944 года, в котором тот сказал, что СССР имеет четыре линии развития: это ленинский способ двигаться в этом мире, мировая революция Троцкого, сталинский государственный капитализм и его наносферная линия, делающая ставку на детство. Арестович отметил, что советская фантастика прошла наносферную линию, а в целом в СССР победила сталинская линия.

"Настоящий советский человек – это антисоветский человек на самом деле", – подчеркнул он.

Арестович заявил, что СССР никогда не колонизировал Украину.

"Это брехня полная. Украинцы создали Российскую империю и Советский Союз. [...] Украинцы правили Советским Союзом в лучший его период (днепропетровский клан), с 1964-го по 1982 год определяющую роль сыграли во всем хорошем – в космонавтике, во всем, что отличало Союз положительно", – отметил он.

Советник руководителя Офиса президента Украины согласился с тезисом Быкова о том, что Союз воспользовался Россией.

"Советский Союз – это наполовину Украина, с вот этим драйвом. [...] Они думают, что Союз там строят, придурки, – там, в Кремле, без Украины", – отметил он. Арестович добавил, что без Украины Россия не выиграла ни одной войны, кроме как против Грузии, "и то не до конца".

Арестович также охарактеризовал свое отношение к СССР.

"Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Нет ничего лучше этого образа жизни", – отметил он.

ВИДЕО

Видео: Alexey Arestovych / YouTube