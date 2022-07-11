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11 июля, 2022
 
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Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали

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Арестович: Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Нет ничего лучше этого образа жизни
Арестович: Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Нет ничего лучше этого образа жизни
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому писателю Дмитрию Быкову заявил, что Советский Союз никогда не колонизировал Украину, а она его создавала. Видео Арестович разместил 10 июля на своем YouTube-канале.

Обсуждая советскую фантастику, Арестович согласился, что писатели братья Стругацкие в своей Зоне отобразили Советский Союз.

"Это же описание всех гаражей, в которых мы выросли. [...] Они Зону описывали чисто из нашего детства. Поэтому все Зону так и любят в Советском Союзе, для всех это близко", – сказал он.

Быков заметил, что, согласно Стругацким, это место, которое посетил Бог, и Советский Союз посетил Бог. Арестович подхватил эту фразу.

"И ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали", – сказал он.

Говоря о крахе СССР, Арестович упомянул письмо Вернадского 1944 года, в котором тот сказал, что СССР имеет четыре линии развития: это ленинский способ двигаться в этом мире, мировая революция Троцкого, сталинский государственный капитализм и его наносферная линия, делающая ставку на детство. Арестович отметил, что советская фантастика прошла наносферную линию, а в целом в СССР победила сталинская линия.

"Настоящий советский человек – это антисоветский человек на самом деле", – подчеркнул он.

Арестович заявил, что СССР никогда не колонизировал Украину.

"Это брехня полная. Украинцы создали Российскую империю и Советский Союз. [...] Украинцы правили Советским Союзом в лучший его период (днепропетровский клан), с 1964-го по 1982 год определяющую роль сыграли во всем хорошем – в космонавтике, во всем, что отличало Союз положительно", – отметил он.

Советник руководителя Офиса президента Украины согласился с тезисом Быкова о том, что Союз воспользовался Россией. 

"Советский Союз – это наполовину Украина, с вот этим драйвом. [...] Они думают, что Союз там строят, придурки, – там, в Кремле, без Украины", – отметил он. Арестович добавил, что без Украины Россия не выиграла ни одной войны, кроме как против Грузии, "и то не до конца".

Арестович также охарактеризовал свое отношение к СССР.

"Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Нет ничего лучше этого образа жизни", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Alexey Arestovych / YouTube
Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, был актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: Россия, Украина, СССР, Дмитрий Быков, Алексей Арестович, видео, советник, украинцы, писатель, интервью
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